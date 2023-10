Verissimo | gli ospiti del 21-22 ottobre | la versione di Alessandro Basciano e la reazione di Sophie Codegoni

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Doppio imperdibile appuntamento con, sabato 21 e domenica 22, a partire dalle ore 16.30 su Canale 5: che ritorna ancora una volta sulla fine dell’amatissima coppia nata nel 2021 nella casa del Grande Fratello Vip, composta datutti glidel 21 e 22Sabato: settimana scorsa, intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato la sua verità in merito alla fine della storia d’amore con. Questo sabato, che ha chiesto il diritto di replica, sarà ospite per raccontare la suadei fatti. A ...

Ciro Immobile torna in televisione. Il capitano della Lazio è traospiti della puntata diin onda su Canale 5 domenica 22 ottobre alle 16.30. Per l'attaccante si tratta della prima volta nel programma di Silvia Toffanin. Qualche settimana fa Immobile è ...

Verissimo, gli ospiti del 14 e 15 ottobre: da Elisabetta Gregoraci a Sophie Codegoni La Gazzetta dello Sport

Verissimo, gli ospiti di sabato 14 e domenica 15 ottobre: Elisabetta Gregoraci ed Enrica Bonaccorti, ma anche ilmessaggero.it

«Se una cosa la raccontiamo male, diamo vita a qualcosa che non è esattamente vero. Nel caso della disabilità, per tanto tempo, sono stati usati (non necessariamente in modo sbagliato, cattivo) dei ...E ci sono zampate del maestro: le riprese dei morti, la scelta di DiCaprio di tenere forzatamente gli angoli della bocca all'ingiù per tutto il film, le mille espressioni di De Niro. E il vero colpo ...