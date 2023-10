Vannacci | il libro Il Mondo al contrario tra i testi al liceo di Francavilla Fontana | il generale al GdI | Fantastico | la goccia che scava la roccia | 207k copie vendute

La notizia della scelta di una docente di un liceo della provincia di Brindisi di leggere in classe ildel generale, 'Il Mondo al Contrario', nel corso delle ore di Educazione Civica , ha fatto davvero scalpore. La dirigente scolastica si sente di difendere la decisione dell'insegnante ...

Vannacci si studia al liceo a Francavilla Fontana: il libro omofobo e sessista fra i testi di educazione civi… La Repubblica

Educazione civica, nel liceo scientifico si studia il libro del generale Vannacci BrindisiReport

I quit on my first day of teaching. Vannacci, al liceo si studia il suo libro: “Il mondo al contrario”. Scoppia la polemica. La preside: «Stimoliamo il pensiero critico» Professoressa pendolare, ogni ...In una classe del liceo scientifico "Ribezzo" di Francavilla Fontana il libro del generale Roberto Vannacci è stato adottato come strumento per dibattere di attualità. Che un libro come quello del ...