Vanin | “Ricordi belli di Benevento e Sorrento | squadre in linea con i rispettivi obiettivi”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIllo ha svezzato, illo ha reso uomo. Si potrebbe usare questa semplice frase per descrivere il legame di Ronaldocon sanniti e costieri,che si affronteranno domani sul neutro di Potenza. Esattamente venti anni fa, il brasiliano di Marília sbarcava all’ombra della Dormiente alla corte di Nello Di Costanzo, prima, e Corrado Benedetti, poi. Unche cullava il sogno della serie B, infranto a Crotone nell’ormai storica gara diretta da Pantana di Macerata. “Fu un’esperienzassima. Al di là dell’esordio in serie A col Torino l’anno prima, quello fu per me l’inizio tra i grandi in una categoria importante“, racconta il classe 1983, “conservo bei, disputammo un girone di ritorno spettacolare e ...