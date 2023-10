Da allora in poi nacquero i successi internazionali di quel. Ora non siamo lontanamente in ... COSA HA DETTODI ADL De Laurentiis tra Bari e Napoli La crisi del Napoli non dipende ...

Valentini: “Milan-Juventus una partita equilibrata, su Mirante…” Pianeta Milan

TMW Radio - Valentini: "Mi sembrano pesanti e ingenerose le critiche a Mirante" Milan News

"Outsider Juve. Ma il Milan ha solo Mirante" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Allegri a San Siro da sfavorito con Chiesa e Vlahovic in panchina. I ...Confartigianato Ravenna celebra 70 anni con premiazione aziende, tavola rotonda su made in Italy e spettacolo. Interverranno Bonaccini, Valentini, Granelli, Poma e Baroncini.