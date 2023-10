Valentina Ferragni in lacrime su Instagram | «Per fortuna non tutti gli uomini più giovani sono immaturi»

...NON POTRÀ MAI FARCELA (di Matteo Fais) I SURREALI DIALOGHI DINAPPI CON I SUOI FOLLOWER - E IL TRAGICO È CHE HA RAGIONE LEI (di Matteo Fais) UN PAESE CHE DISCUTE SUL C DELLAE ...

Leone Ferragni al campo di zucche: dove ha trascorso il pomeriggio con la zia Valentina Stile e Trend Fanpage

Valentina Ferragni nostalgica: «Questo è il condominio dove ho abitato per 8 anni. Ora ci vive una persona spe ilmattino.it

Sul profilo Instagram di Francesca Ferragni sono moltissime le foto con il piccolo Edoardo. In montagna, in mezzo alla natura o a spasso per Milano, immagini dolcissimi di mamma e figlio. Nell'ultimo ...Sui social arriva il post di auguri di Valentina Ferragni in occasione del compleanno del fidanzato Matteo Napoletano ...