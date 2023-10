Vairano Patenora | 44enne morto dopo lite | arrestata la compagna per omicidio preterintenzionale

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 20 ottobre 2023). Una lesione ed una emorragia dovute ad un violento colpo al volto subito al culmine di unainiziata in strada e ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Non fu un malore a stroncare, lo scorso 12 giugno, Rino Pezzullo,di, in provincia di Caserta. A quattro mesi dai fatti,complesse indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è finita in carcere la sua45enne. La donna – scrive in una nota il procuratore Pierpaolo Bruni – è accusata die, stando alle attività investigative condotte dai carabinieri diScalo, avrebbe causato la morte del compagno in maniera accidentale, durante un ...