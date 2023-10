Va dai carabinieri per una denuncia e viene arrestato

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Pubblicato il 20 Ottobre, 2023 M. D. D., un giovane di 20 anni già noto alle forze dell’ordine, nella giornata di ieri si è recato spontaneamente daidi Sant’Antino, in provincia di Napoli, per sporgere una. Il ragazzo però è statopoiché i militari hanno scoperto che aveva addosso della droga, di cui si sentiva un forte odore che ha invaso l’intera caserma. LaI fatti si sono svolti ieri sera, quando il militare addetto all’accoglienza delle persone in caserma ha aperto le porte all’uomo che chiedeva di fare una querela. Il 20enne ha iniziato a raccontare i fatti, ma c’era un particolare che ha distolto l’attenzione del carabiniere: nella sala c’era uno strano e fortissimo odore di hashish. Il militare ha chiesto alnte da dove veniva quel ...

Terzo giorno di ispezione dei militari dello squadrone dei'Cacciatori di Calabria', reparto dotato di particolare capacità nell'individuazione di ...nell'immobile accompagnatiloro ...

Napoli, bambina di 9 anni rischia di soffocare per una caramella: salvata dai carabinieri ilmattino.it

Napoli, va dai carabinieri per una denuncia e finisce in galera per spaccio Open

Furti negli appartamenti tra Bergamo e provincia. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri. Il servizio di Bergamo Tv.Sei carabinieri indagati per il decesso di Taissir Sakka, tunisino di 30 trovato morto la mattina del 15 ottobre scorso in un parcheggio in via dell’Abbate a Modena. È la svolta che arriva dalle indag ...