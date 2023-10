“Va alla scuola dei ricchi” Nathan Falco Briatore | quanti soldi sborsano mamma Elisabetta Gregoraci e papà Flavio Briatore

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Importante svolta per il figlio diè andato a studiare in Svizzera, in un prestigioso college ambito da tutti. E ora si è anche scoperto quanto devono spendere i genitori per seguire le lezioni. L’istituto in questione si chiama Le Rosey, anche se tutti lo soprannominano Ladei Re, infatti è uno dei più antichi del territorio elvetico e si trova precisamente nella città di Ginevra. Tantissimi famosi lo hanno frequentato, infatti il sito Today ha nominato i musicisti Albert Hammond Junior e Julian Casablancas nonché i figli di John Lennon e Elizabeth Taylor. Ora tocca al figlio di...