Usa e aiuti a Israele e Ucraina | cosa ha detto Biden e come cambia la guerra

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Washington-, sulle intenzioni di quella che lui stesso definisce “La nazione indispensabile” (gli Usa), è di una chiarezza lapidaria: ”Hamas e Putin rappresentano minacce diverse. Ma hanno questo in comune. Entrambi vogliono annientare completamente una democrazia vicina”. Così, nel suo discorso alla nazione allo studio Ovale, annuncia che chiederà altri 70 miliardi di dollari al Congresso per aiutare l’e 14 perperché fa parte “dell’interesse nazionale”. “Non possiamo rinunciare alla pace trae Palestina” ”Per quanto sia difficile, non possiamo rinunciare alla pace, non possiamo rinunciare alla soluzione dei due Stati”, ha aggiuntoriferendosi al conflitto israelo-palestinese. ”Gli Stati Uniti restano impegnati a garantire il diritto dei palestinesi alla dignità e ...

... sufficienti a coprire oltre quarantadue volte glirichiesti dalle Nazioni Unite per ... assicurandosi il 3,8% del mercato dopo, Russia, Francia, Cina e Germania. L 'ultima relazione ...

La mediazione Usa Un banchetto di aiuti militari Il Manifesto

Biden: aiutare Israele e Ucraina per salvare gli Usa AGI - Agenzia Italia

Resta il nodo sull’apertura del valico di Rafah, al confine sud con l’Egitto, ancora chiuso e che potrebbe forse essere riaperto domani anche solo per l’ingresso di aiuti umanitari. Il tutto mentre in ...Se Hamas usasse l'Egitto come base per lanciare attacchi a Israele ... il presidente ha dichiarato che nella giornata di oggi chiederà al Congresso di approvare un pacchetto di aiuti per gli alleati ...