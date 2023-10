USA | discorso Biden alla nazione | le parole su Israele e Ucraina

Leggi su notizie

(Di venerdì 20 ottobre 2023) USA, il presidente Joeha voluto fare il punto della situazione con un: lesuedNelle ultime ore è intervenuto il presidente degli Stati Uniti D’America, Joe, che ha tenuto un. Gli argomenti, ovviamente, non potevano che essere i conflitti che si stanno verificando sia inche in. Queste sono alcune delle sue: “Hamas e Putin rappresentano minacce diverse. Ma hanno questo in comune. Entrambi vogliono annientare completamente una democrazia vicina. Sono pronto a chiedere altri 70 miliardi di dollari al Congresso per aiutare l’e ...