Uomini e Donne | malore per Gemma Galgani | arriva il medico E interviene anche Rudy Zerbi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ennesima delusione d'amore per. La dama di "" ha visto naufragarela frequentazione con il cavaliere Maurizio. Un duro colpo per la, criticata...

Ora, per lei, si è aperta la possibilità di una nuova avventura: il trono di, Francesca Sorrentino prossima tronista Dopo l'esperienza a Temptation Island, Francesca ...

Giovedì 19 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Ennesima delusione d'amore per Gemma Galgani. La dama di "Uomini e Donne" ha visto naufragare anche la frequentazione con il cavaliere Maurizio. Un duro colpo per la Galgani, criticata aspramente ...Anche se si stanno facendo dei passi avanti, c’è ancora una grande discriminazione per le donne nel mondo del lavoro”. Ma dal punto di vista sentimentale Bellucci ha le idee chiare e dice: “Callas non ...