Uomini e Donne | commenti a caldo 20 10 2023

Tra loro 35, 7, una delle quali in avanzato stato di gravidanza, e 7 bambini con un'età tra 3 e 10 anni. Al momento dell'individuazione in mare da parte della Guardia costiera roccellese,...

Giovedì 19 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Il nuovo cavaliere bresciano di Uomini e Donne rivela perché non è andata bene con Roberta Di Padua. Nello studio di Uomini e Donne è approdato l’affascinante cavaliere Ermes Faccoli. Fisico ...Tra loro 35 uomini, 7 donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza, e 7 bambini con un'età tra 3 e 10 anni. Al momento dell'individuazione in mare da parte della Guardia costiera roccellese, ...