United Cup 2024 | annunciate squadre partecipanti e giocatori | al via l’Italia | c’è Djokovic

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sono state ufficializzate le prime 16allaCup, giunta alla seconda edizione e in programma in Australia il prossimo gennaio. Si sono infatti le iscrizioni al torneo e tantidi spicco hanno deciso di cominciare la loro stagione proprio da questa competizione a. Presente, che vanta come punte di diamante Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, affiancato da Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli. Per quanto riguarda le altri nazioni, occhi puntati sulla Polonia (che schiera Iga Swiatek e Hubert Hurkacz), la Grecia (con Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas) e ovviamente i campioni in carica degli Stati Uniti (che si affidano a Taylor Fritz e Jessica Pegula). Non passa infine ...