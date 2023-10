“Un Pronto soccorso spaziale per i bimbi” | a Milano al via raccolta fondi

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Immagina un luogo in assenza di gravità dove sentirsi leggeri, senza paura e senza dolore. Immagina se esistesse davvero. Immagina un. Noi non vogliamo solo immaginarlo. E tu?". E' il viaggio fantastico proposto nel video che lancia la nuova campagna diper l'ospedale dei bambini Vittore Buzzi di. Prossima tappa: un nuovo e grandepediatrico. E a lanciare 'in orbita' l'iniziativa, annunciata oggi nel capoluogo lombardo dalla Fondazione Buzzi in collaborazione con il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, ci hanno pensato due ambasciatori speciali: gli astronauti dell'Esa (Agenziaeuropea) colonnello Luca Parmitano e ...