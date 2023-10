Un Posto al sole e il dilemma di chi ha passato una vita a delinquere

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 20 ottobre 2023) C’è sempre una seconda possibilità, una scelta, una speranza di riscatto, anche per chi, nato e cresciuto nei quartieri malfamati di Napoli, hala. È ilche in questi giorni affligge Edoardo, il mafiosetto della soap. Nonostante sia stato tradito da bambino da Damiano, il poliziotto, oggi è lui a salvargli la pelle dagli scugnizzi che vorrebbero vendicarlo. E Damiano gli chiede di dissociarsi da questa compagnia criminale. Come glielo chiede Rosa, la ragazza che lui ama alla follia. Ma che gli hal’ultimatum tra lei e la camorra. Non è facile però per chi ha conosciuto solo la cultura criminale, e non vede alternative, uscirne fuori. E passare da “Infame”. Solo due cose possono aiutarti a farlo. E non sono né la galera, né la fuga. Ma l’amore e l’amicizia. ...