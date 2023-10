Un chip che funziona come un cervello Così gli Usa si svincolano dall’Asia

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Un nuovo modo di intendere i microprocessori, che fonde insieme memoria e capacità di processamento delle informazioni, imitando le sinapsi delumano, potrebbe essere la risposta Usa nella competizione con la Cina nel campo dei micro. Il prototipo, chiamato NorthPole, presentato da Ibm apre la strada allo sviluppo di sistemi che non avranno bisogno di cloud o Internet per la loro “intelligenza”, potendo fare affidamento direttamente sulle proprie capacità di immagazzinare e processare le informazioni in maniera autonoma. Per la Difesa, questo significa poter dotare le proprie Forze armate di strumenti praticamente immune alle capacità degli avversari di agire nello spettro elettromagnetico. In pratica, si tratta di rendere l’equipaggiamento dei soldati (, per esempio, i visori notturni) o i ...