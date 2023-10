ULTIM’ORA – Serie A | altra squalifica per doping | stop di due anni

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dopo il caso Pogba, arriva la sentenza che condanna un altro calciatore del nostro campionato per utilizzo di sostanze dopanti La sosta delle nazionali continua a lasciare strascichi di notizie extra calcistiche: dopo il caso scommesse che ha coinvolto profili come Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, arriva oggi una notizia che riguarda in maniera indiretta l’Italia. L’utilizzo dida parte di calciatori dellaA continua a fare notizia: dopo lo stop di Paul Pogba, adesso è il turno di Alejandro Gomez, con il Papu che era stato preso da poche settimane dal Monza di Raffaele Palladino a parametro zero. La notizia è stata riportata dal portale argentino Relevo, il quale ha dichiarato che l’attaccante argentino verrà sospeso per 2 anni a causa di una sostanza vietata nel novembre del 2022, acquisita quindi durante la sua permanenza al Siviglia. Il ...