Ultime Notizie Roma del 20-10-2023 ore 18 | 10

(Di venerdì 20 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano la decisione di lanciare l’operazione di terra nella striscia di Gaza è stata presa Dillo è l’ambasciatore israeliano in Russia perché la decisione ha detto è legata ai tempi mento dei nostri compiti di cui abbiamo già parlato distruggeremo Le organizzazioni terroristiche di Amazon libri di Damon gli ostaggi intanto ed bolla ferma tramite la tua TV che una combattente si è infiltrato dal Sud del Libano nel nord di Israele nel settore orientale della Linea Blu di demarcazione tra i morti a Gaza per gli attacchi israeliani sono arrivati e 4137 con oltre 13000 feriti il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres è arrivato al valico di rafah in Egitto per preparare ingresso degli aiuti a casa vediamo quali saranno i tempi per l’apertura del valico serve un ...