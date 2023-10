Ultime Notizie Roma del 20-10-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura di giornale assicurarci che Israele l’Ucraina abbiano successo è vitale per la nostra sicurezza nazionale è questo il discorso che Joe biden attenuto parlando dello studio vale un sostegno deciso alla vigilia dell’imminente invasione via Terra di Gaza da parte delle forze israeliane biden e sta per chiedere al congresso un pacchetto record degli aiuti 100 miliardi di dollari per Ucraina Israele Taiwan quando i terroristi non pagano un prezzo ha detto il presidente degli Stati Uniti provo con un altro cause morte mayte reale non si faccia azzeccare dalla rabbia è stata un’altra notte di bombardamenti sui territori palestinesi ma non solo anche tu Tel Aviv allarme di Medici Senza Frontiere ospedale di Gaza City senza elettricità entro ...