Ultime Notizie Roma del 20-10-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la decisione di lanciare la stazione di terra nella striscia di Gaza è stata presa a dirlo è l’ambasciatore israeliano in Russia perché la decisione ha detto delegata l’adempimento dei nostri compiti di cui abbiamo già parlato distruggeremo Le organizzazioni terroristiche di a Massi li vedremo gli ostaggi Intanto è scollata ferma tramite la tua TV che una combattente si è infiltrato dal Sud del Libano nel nord di Israele nel settore orientale della Linea Blu di demarcazione tra i due paesi i morti a causa di attacchi italiani sono arrivati a 4137 con oltre 13000 feriti il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres è arrivato al valico di rafah in Egitto per preparare l’ingresso degli aiuti a casa quali saranno i tempi per l’apertura del valico serve un accordo tra ...