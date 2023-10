Ultime Notizie Roma del 20-10-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e venerdì 20 ottobre al microfono Giuliano Ferrigno assicurarci che Israele l’Ucraina abbiano successe vitale per la nostra sicurezza nazionale è questo il discorso che Joe biden ha tenuto parlando dello studio vale un sostegno deciso alla vigilia dell’ imminente azioni via Terra di Gaza da parte delle forze israeliane biden e sta per chiedere al congresso un pacchetto record degli aiuti 100 miliardi di dollari per Ucraina Israele Taiwan quando i terroristi non pagano un prezzo ha detto il presidente degli Stati Uniti provo con un altro cause morte mayte reale non si faccia azzeccare dalla rabbia è stata un’altra notte di bombardamenti sui territori palestinesi ma non solo dati anche tu Tel Aviv allarme di Medici Senza Frontiere ospedale di Gaza City senza elettricità entro 24 ore molti pazienti moriranno e ...