Ultime Notizie Roma del 20-10-2023 ore 13 | 10

(Di venerdì 20 ottobre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la premier Giorgia Meloni ha annunciato con un post sui suoi profili Social la fine della relazione con il compagno Andrea Giambruno la mia relazione con Andrea Giambruno durata quasi 10 anni finisce qui ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme per le difficoltà che abbiamo attraversato per avermi regalato la cosa più importante della mia vita che nostra figlia Ginevra così è scritto pubblicando anche una foto con Jean Brun la figlia nelle scorse ore il giornalista era finito al centro delle polemiche per alcuni Fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia sostenere sia l’Ucraina sia Israele per non minare la stabilità Democratica nel mondo è il messaggio chiave del discorso di Joe biden alla nazione dopo la storica visita lampo in Israele ...