Ultime Notizie Roma del 20-10-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)dailynews radiogiornale venerdì 20 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale in studio il valico di rafah non aprire oggi come atteso è previsto lo riporta la CNN citando alcune fonti che parlano di nuovi ritardi nella verdura ci sarebbero alcuni problemi strutturali sulle strade da risolvere aggiunge Sindone secondo la quale Il valico potrebbe riaprire sabato disagi per gli italiani potranno registrare di sì oggi venerdì 20 ottobre per lo sciopero generale dai settori pubblici privato proclama da varie sfide sindacali i sindacati autonomi chiedono il rinnovo dei contratti e l’aumento dei salari dalle 21 di ieri sera È scattato Infatti lo sciopero per i treni mezzi pubblici di trasporto a fermarti sui lavoratori ieri treni bus metro e tram ma anche il settore scolastico e le autostrade per l’estate che sembrava non finire mai arriva un’altra perturbazione non la ...