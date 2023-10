UFFICIALE ? Torino-Inter | Juric perde un titolarissimo! Il comunicato

Leggi su inter-news

(Di venerdì 20 ottobre 2023) A meno uno da, Ivandovrà fare a meno di un titolarissimo in attacco. Il match è in programma domani alle ore 18.? Nienteper Zapata. Arriva la nota del club granata: “IlFC comunica che l’attaccante Duvan Zapata ha riportato un trauma elongativo al retto femorale sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”. Fonte:fc.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati