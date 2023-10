UFC 294 | Makhachev-Volkanovski e Usman-Chimaev in tv | orario e streaming

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tutto pronto per una grande notte Ufc. Alla Etihad Arena di Yas Island andrà in scena una card imperdibile per gli appassionati di arti marziali miste: Kamarucontro Khamzatcome antipasto; Islamcontro Alexcome piatto forte. Insomma, due match stellari, equilibratissimi, che vedranno il meglio delle mma sull’ottagono. Si parte alle 20:00 di sabato 21 ottobre con la prima sfida della serata: Said Nurmagomedov contro Muin Gafurov. Russia contro Tagikistan. Poi l’altro russo Ikram Aliskerov sfiderà Warlley Alves. A seguire, si scala nei ranking: il numero 2 dei massimi leggeri Magomed Ankalev dovrà vedersela con il numero 7, il brasiliano Johnny Walker. Infine, i due match più attesi. Kamaruha accettato di sfidare l’astro nascente Khamzat ...

In una card completamente rivoluzionata nella notte tra sabato e domenica andrà in onda UFC 294, ecco dove vederla.UFC boss Dana White confirmed Alexander Volkanovski will take on lightweight champion Islam Makhachev in a blockbuster rematch after stepping in for the injured Charles Oliveira.