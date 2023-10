Udinese | Samardzic cambia maglia già a gennaio | le cifre dell’accordo di massima

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Lazarè uno dei talenti più importanti del campionato di Serie A. Si tratta di un calciatore tedesco naturalizzato serbo, classe 2002. Attualmente gioca all’ed è anche nel giro della Nazionale serba. E’ un centrocampista moderno con spiccate doti offensive, di piede mancino e che gioca prevalentemente nel ruolo di trequartista. Si è dimostrato anche un ottimo calciatore nel ruolo di centrocampista in fase di impostazione. E’ un calciatore dal piede ‘educato’, in grado di fornire assist ai compagni. Il punto di forza sono anche gli inserimenti e si è confermato un calciatore prezioso anche in fase di conclusione e realizzativa. Le prime esperienze (con poche presenze) sono state con Hertha Berlino e Lipsia. Nel 2021 passa all’per 3 milioni di euro e dopo una fase di ambientamento fa registrare la definitiva ...

Probabili formazioni- Lecce e le ultime dai campi Lunedì 23 ottobre, ore 18:30(3 - 5 - 2) : Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele,, Walace, Pereyra, Kamara; Success,...

Udinese - Lecce sarà il primo dei posticipi del lunedì che chiuderanno la nona giornata di Serie A. In campo Lunedì 23 ottobre, ore 18.30, al Friuli di Udine.Udinese, Pereyra torna in fascia Notizie dall’infermeria: per la gara di lunedì possibile solo il ritorno (per un posto in panchina) di Masina. I lungodegenti restano indisponibili. Sottil riflette s ...