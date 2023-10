Ucraina | condotte razziste dei tifosi | chiuso parzialmente il neutro di Leverkusen contro l’Italia

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) In seguito allerazzisti deidell’in occasione delle gareInghilterra e, l’Uefa ha multato la Federazione con una sanzione da 15.000 euro. Inoltre, i comportamenti dei– accusati di aver bloccato alcuni passaggi pubblici e acceso fumogeni vietati – sono costati all’la chiusura di alcuni settori dello stadio per il prossimo match in casa. Per via della guerrala Russia, tuttavia, i ragazzi di Rebrov giocano sempre in campo. Di conseguenza, in occasione del match, decisivo per la qualificazione a Euro 2024 e in programma a, almeno 5.000 posti dell’impianto tedesco dovranno rimanere vuoti. ...