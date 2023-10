Ucraina | ambasciatore turco | ' possibile ripristino accordo grano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Kiev, 20 ott. (Adnkronos) - La Turchia crede che l'Iniziativa per ildel Mar Nero possa essere ripristinata, e Ankara sta lavorando con tutti i principali attori per raggiungere questo risultato. Lo ha detto a Ukrinform l'inYagmur Ahmet Guldere, precisando che di credere che "l'sulpossa essere rilanciato... Come sapete, l'iniziativa è diventata realtà grazie alla cooperazione della Turchia con l'Onu, l'e la Russia". "La nostra comunicazione con tutti questi attori è continua. Siamo anche in contatto con altre parti che potrebbero svolgere un ruolo neldell'", ha aggiunto l', osservando che potrebbe essere necessario fare alcune ...