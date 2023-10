Tuttosport – Loftus-Cheek non è al meglio

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 20 ottobre 2023) 2023-10-20 09:31:07 Arrivano conferme da TS: Il problema portieri non frena la preparazione del Milan in vista della partita contro la Juventus. Stefano Pioli, nella giornata odierna, entrerà nel vivo delle scelte, visto che sono previste le prove di formazione. Ieri a Milanello erano presenti tutti i nazionali, compresi Pulisic, Musah e Thiaw che hanno affrontato il viaggio intercontinentale dagli Stati Uniti, dove hanno giocato le amichevoli delle rispettive rappresentative, a Milano. I tre sono seri candidati a una maglia da titolare domenica sera. Pioli e il dubbioPer Pulisic sembrano non esserci dubbi in merito alla sua presenza accanto a Giroud e Leao nel tridente offensivo così come Yunus Musah si candida a uno dei tre posti a centrocampo perché Ruben, che ieri ha svolto una parte ...