Tutti i politici al Villaggio Coldiretti Queste le avete viste?

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Una tempesta ha colpito la politica italiana: la rottura pubblica della premier Giorgia Meloni con il compagno Andrea Giambruno. Messaggi di solidarietà dai fratelli e dalle sorelle d’Italia, ma non solo, anche da esponenti di altre forze politiche, ma prima delle 9 circa di questa mattina, nei giorni che ci separano dalla passata rubrica (si può vedere qui) molti sono stati gli impegni sia della presidente del Consiglio che del mondo politico in generale. Un impegno su, a cui hanno partecipato in tantissimi, poi la campagna elettorale per il seggio di Monza, con Galliani e Cappato in prima linea tra volantini e visite ai vari mercati, e poi ancora commemorazioni, Via della Seta e, soprattutto, Mattarella che finalmente va dal barbiere (si scherza). Insomma, ancora,le ...