Tutte le anticipazioni di Un posto al sole | settimana 23-27 ottobre 2023 aggiornamento 20 OTTOBRE

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ultime notizie La soap opera Unalci regalerà un’altraintrigante e piena di colpi di scena. Lunedì 23si parte col botto con una grande decisione presa da Manuela.Unal: per la puntata del 23si parte col botto con la decisione di Manuela Nell’episodio di Unalin onda il 23su Rai3, Manuela decide di fare un importante cambiamento nella sua vita. La Cirillo è determinata a superare il suo amore impossibile per Niko e abbandonare il suo passato di reclusione. Nel frattempo, Marina continua a perseguire il suo ...

... va a casa di Umit e le intima di porre fine alla relazione con Demir, continuano le... All'interno sono elencatele vergognose azioni commesse da Adnan Yaman, tra cui il fatto di ...

Grande Fratello, le anticipazioni: cosa succede stasera, tra chiarimenti e un’eliminazione Libero Magazine

Grande Fratello puntata oggi 19 ottobre: news concorrenti Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Le pensioni degli italiani stanno per aumentare, grazie alla rivalutazione all'inflazione. Ma non tutte aumenteranno allo stesso modo. Come lo scorso anno, infatti, il governo ha deciso ...L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore è ricca di colpi di scene: ecco le anticipazioni fino al 27 ottobre ...