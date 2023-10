Tunisino trovato morto in un parcheggio | indagati sei carabinieri

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Un carabiniere è stato iscritto nel registro deglidella Procura di Modena con l’accusa di aver ucciso Taissir Sakka,30enne,la mattina del 15 ottobre in unin via dell’Abbate. Altri cinque colleghi, dello stesso reparto, sono invece accusati di lesioni e minacce ai danni del fratello Mohamed che aveva sporto denuncia. Raggiunti dall’avviso di garanzia, nel frattempo, è stata disposta l’autopsia per il 30enne. LEGGI ANCHE: Stefano Dal Corsoimpiccato in carcere, audio bomba rivela come èdavvero: è caos Tutto inizia da una rissa Nella notte di sabato 14 ottobre Sakka è stato identificato dai, intervenuti – su richiesta del proprietario del circolo Arci di Ravarino – per sedare una rissa. Gli agenti ...