Truffa del Superbonus | il danno e la beffa a Varese | lavori edili mai fatti o incompleti per 1 milione e 300mila euro

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 ottobre 2023)di efficientamento energetico per 1mai eseguiti (o eseguiti in parte). È l’ultima presuntadel110%’, che secondo le ipotesi investigative della Gdf di Saronno sarebbe avvenuta in un condominio della città. Gli indagati in stato di libertà sono tre… L’incognitanon rappresenta solo una zavorra sui conti: l’ultimo caso di cronaca che arriva da, rivela portata e effetto dello spiazzamento strutturale che governo e analisti hanno rilevato negli ultimi tempi, specie da quando la discussione sulla legge di stabilità ha chiamato in causa formulazione e conseguenze della pesante eredità lasciata dai precedenti governi e che, con il dissennato abuso che l’incentivo ha determinato, ha limitato ...