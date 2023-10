Svolta nel giallo di Marta Di Nardo, la donna scomparsa a Milano da due settimane. Il suo corpovita sarebbe statoall'interno dell'appartamento di un suo vicino di casa durante un sopralluogo effettuato nella giornata di venerdì. I carabinieri della Compagnia di Porta Monforte e i ...

Trovato senza vita il corpo di Marta Di Nardo, la 60enne di Milano è stata uccisa Sky Tg24

Trovato senza vita un cercatore di funghi disperso RaiNews

Fonte foto: TuttoCittà.it Il 15 ottobre il corpo del 30enne Taissir Sakka è stato trovato senza vita in un parcheggio di via dell’Abbate a Modena. Per la sua morte sono indagati sei carabinieri Come ...Secondo Fonti citate dalla Cnn l'ingresso dei convogli nella Striscia sarà rinviato, nonostante le aspettative di Washington.