Trovato morto nel parcheggio | indagati sei carabinieri

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Seisono stati iscritti nel registro deglidella Procura di Modena per la morte di Taissir Sakka, tunisino 30enne,la mattina del 15 ottobre in unin via dell'Abbate. A presentare denuncia contro i militari del Nucleo Radiomobile deidi Modena è...

'Le urla di dolore di Stefano si sentivano per tutta la sezione dove era recluso. Mio fratello, la sera prima del 12 ottobre del 2022, quando vennein cella, subì un pestaggio da parte delle guardie. Alcuni detenuti hanno assistito ad un passaggio che noi riteniamo fondamentale. Dopo la lite con altri detenuti, avvenuta l'11 ottobre,...

Modena, trentenne trovato morto nel parcheggio: sei carabinieri indagati Gazzetta di Modena

Trovato morto in un parcheggio dopo una rissa, indagato un carabiniere a Modena. Coinvolti altri 5 militari Open

Svolta nel caso di Taissir Sakka, il 30enne di origini tunisine trovato morto nel parcheggio di un cinema modenese, situato in via dell'Abate, nella mattinata di domenica 15 ottobre. Sei carabinieri ...Non si placano le polemiche e i retroscena sulla morte di Álvaro Prieto, giovane giocatore del Córdoba, trovato folgorato in una stazione ferroviaria. Le tv spagnole stanno scandagliando ogni ...