Trovare quello perfetto sta diventando sempre più facile Sia per color palette che per performance

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sensoriali, amici della pelle, tecnologici – alcuni persino elaborati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale – e quasi tutti declinati in moltissime nuance. I fondotinta dell’autunno inverno 2023 sono un assaggio di futuro: non più semplici basi make up, ma vere e proprie seconde pelli che si adattano perfettamente all’incarnato di tutte resistendo a ogni condizione climatica. Forma del viso e make up: come valorizzarsi col trucco giusto X ...