Trovano 23 milioni di lire | è ancora possibile il cambio in euro?

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sono stati trovati 23didentro un quadro del XVI secolo: un uomo di Brindisi si è rivolto ad un’associazione per farsi assistere. Un uomo di Brindisi ha trovato un quadro del XVI secolo una somma pari a 23di, ma secondo Banca d’Italia è carta straccia. Lo stesso si rivolge ad un’associazione per farsi assistere legalmente. Ecco l’esito della vicenda. Un uomo di Brindisi ha trovato 23didentro un quadro del XVI secolo a seguito del decesso del padre. L’uomo ha subito contattato la Banca d’Italia per chiedere la possibilità di convertire letrovate in. Tuttavia, per poter effettuare ildelleinBanca d’Italia si è sentita rispondere ...