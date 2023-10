Trasporti Roma – Meleo M5s | “Approvato nostro odg per dire no all’aumento dei biglietti Atac”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “Capitale dice nodel prezzo dei. Grazie a un ordine del giorno da me presentato, l’Assemblea Capitolina ha votato sì per mantenere bloccata l’attuale tariffazione deltrasporto pubblico locale. È con grande soddisfazione che oggi mettiamo un punto importante a un’annosa questione che rischiava, ancora una volta, di penalizzare le fasce meno abbienti della cittadinanza, finendo per incoraggiare l’uso dell’automobile o addirittura l’evasione. Il bilancio dipuò crescere attraverso politiche mirate di rinnovamento ed efficientamento, che invoglino piùni a utilizzare il trasporto pubblico; oltre che, naturalmente, a un più accurato sistema di controlli. Al contrario, aumentare le tariffe avrebbe finito per far ricadere ...