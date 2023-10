Trapianti in guerra, 5 donazioni tra Italia, Israele e Ucraina Agenzia ANSA

Trapianti, guerra non li ferma, 5 donazioni tra Italia, Israele e Ucraina Tiscali Notizie

Nel caso che riguarda l’Isola, il prelievo di midollo osseo è avvenuto a Cagliari grazie a una donatrice volontaria, il campione è stato trasportato e consegnato a Kiev per un trapianto di cellule ...Come mesi fa in Ucraina, nemmeno stavolta la follia della guerra è riuscita a fermare il cuore di chi ... nella fattispecie midollo osseo per trapianti salvavita per la cura delle leucemie. A volte il ...