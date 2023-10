Trapianti | guerra non li ferma | 5 donazioni tra Italia | Israele e Ucraina

I conflitti in Medio Oriente e in Ucraina non fermano le donazioni e idi midollo osseo.

Trapianti in guerra, 5 donazioni tra Italia, Israele e Ucraina Agenzia ANSA

Midollo osseo. La guerra non ferma i trapianti: cinque donazioni tra Italia, Israele e Ucraina Quotidiano Sanità

A livello globale, la resistenza antimicrobica è una delle principali cause di morte, responsabile di circa 1,27 milioni di decessi e associata a 4,95 milioni di morti nel 2019.1 La mancata lotta alla ...I conflitti in Medio Oriente e in Ucraina non fermano le donazioni e i trapianti di midollo osseo. Sono stati cinque i prelievi di cellule salva-vita coordinati dall'Italia nonostante le difficoltà lo ...