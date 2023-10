Tramontana | Skriniar peggio di Lukaku | ecco cosa ha lasciato all' Inter - Top News

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Si sofferma sull'vista rilasciata alla Gazzetta da Marotta Filipponel suo editoriale per Lista e in particolare sulle rivelazioni legate a. Questi i passaggi principali

Si sofferma sull'intervista rilasciata alla Gazzetta da Marotta Filipponel suo editoriale per Linterista e in particolare sulle rivelazioni legate a. Questi i passaggi principali

Tutti gli addii in casa Inter, da quello troppo social di Brozovic alla ... L'Interista

Guardare l'Inter oggi spiazza. Ma bisogna lasciar lavorare la dirigenza L'Interista

Alle 17.45, allo stadio Druso di Bolzano, la Nazionale italiana Under 21 scende in campo per sfidare i pari età della Norvegia in una gara valida per il girone ...