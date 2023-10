Traffico Roma del 20-10-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione per un incidente ancora code sulla Pontina da Castelno a Pomezia in direzione di Aprilia per un altro incidente code sulla mano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est In quest’ultima direzione sulla tangenziale est per un precedente incidente code da via Tiburtina a via Salaria in direzione dello stadio code anche su via del Foro Italico dalla galleria Giovanni XXIII alla Salaria verso San Giovannicongestionato su viale Castrense piazzale labicano e viale dello Scalo San Lorenzo verso la tangenziale est e per un albero pericolante ancora chiusa Viale Palmiro Togliatti 3 via Contardo Ferrini via Giuseppe chiovenda verso la Casilina terminata alle 17 la seconda frazione dello sciopero dei mezzi pubblici le linee Atac e ti saranno di nuovo rischio dalle 20 A ...