Traffico Roma del 20-10-2023 ore 17 | 30

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente lunghe code sulla Pontina da Castelno a Pomezia in direzione di Aprilia per un albero pericolante ancora chiusa Viale Palmiro Togliatti tra via Contardo Ferrini e via Giuseppe chiovenda verso la Casilina sempre per consentire la rimozione di un albero chiusa via della Maglianella in prossimità di via della Tenuta della Maglianella nelle due direzioni e per un incidente avvenuto su via del Foro Italico all’altezza di via dei Campi Sportivi ci sono lunghe code sulla tangenziale est a partire da via Tiburtina in direzione dello stadio code per curiosi in direzione opposta dalla galleria Giovanni XXIII la Salaria terminata la prima frazione dello sciopero dei mezzi pubblici le linee Atac e TPL saranno di nuovo rischio dalle 20 A fine servizio fino alle 21 invece possibili cancellazioni e ...