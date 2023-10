Traffico Roma del 20-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Luceverdeun buon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna sono in graduale aumento gli spostamenti tra laFiumicino e la formazioneSud accade lo stesso in interna tra cassie è Prenestina in aumento ilanche sulla tra turbano della A24 in uscita dalla capitale Maggiore prudenza SUV della Foro Italico qui un veicolo in fiamme ha causato la momentanea chiusura del tratto in prossimità dello svincolo per viale Tor di Quinto Dov’è ilverso San Giovanni viene deviato difficoltà in città causate dal vento forte chiusa via della Maglianella su entrambe le direzioni per la presenza di un albero sulla carreggiata in prossimità di via della Tenuta della Maglianella su via di Porta medaglia il transito viene tramite Samsung Nico ...