Traffico Roma del 20-10-2023 ore 13 | 30

(Di venerdì 20 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esternamaggiormente concentrato tra la Pontina è la diramazioneSud regolare sulle Prato Urbano della A24 mentre si viaggia rallentati su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni acittà in corso dalle 9 di questa mattina una manifestazione con partenza da piazza dell’esquilino il termine previsto per le 14 con l’arrivo dei partecipanti in via dei Fori Imperiali rimangono chiuse via del corso e Piazza Santi Apostoli al Portuense per la presenza di un ramo caduto sulla sede stradale rimane chiusa alvia Gerolamo Cardano a via orso Mario Corbino e via Giuseppe Bagnera riaperta via Cristoforo Colombo precedentemente chiusa per un palo ...