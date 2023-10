Traffico Roma del 20-10-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) LuceverdeBari trovati ancora disagi sulla Pontina code tra Aprilia e Pomezia versoe code sulla Cassia tra loggiato e la Giustiniana e sulla Cassia bis per lavori file tra Olgiate e il raccordo anulare lungo la diramazione dinord fino alle ore 18 di oggi per lavori chiusa l’entrata di Settebagni in direzione del raccordo anulare sull’intero tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo verso la tangenziale est in direzione del raccordo file a partire da Tor Cervarain coda sulla tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico verso San Giovanni Nicotera al bivio con la 24 a viale Castrense sulla carreggiata esterna del raccordo anulare Cody attratti tra le uscite BivioFiumicino e ...