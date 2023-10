Traffico Roma del 20-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) LuceverdeBen ritrovati la polizia locale Ci segnala incidente sulla Cassia bis altezza via Casal de ceveri code versoincidente anche sulla Pontina code tra casalazzara e Pomezia disagi sulla Salaria per lavori riduzione di carreggiata tra Settebagni e Castel Giubileo in direzione del raccordo anulare non si escludono disagi Codes un intero tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale estche prosegue in coda in tangenziale fino a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sulla carreggiata esterna raccordo anulare code a tratti tra le uscite BivioFiumicino via del mare tra Prenestina e Tiburtina in carreggiata interna code a tratti tra via di Settebagni Tiburtina e tra le uscite Casilina Laurentina per una manifestazione sulla diramazione di ...