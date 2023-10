Traffico Roma del 20-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazioneintenso versoCody lungo la Cassia tra la Storta la Giustiniana sulla Flaminia file da Labaro a via dei Due Ponti in via Aurelia code da Malagrotta verso via Aurelia Antica disagio alsulla Pontina da Pomezia a Spinaceto e sulla Appia all’altezza di Ciampino prudenza nella guida sulla via Nomentana la polizia locale Ci segnala incidente all’altezza di via Giangiorgio Trissino file sulla complanare dellaL’Aquila da Settecamini al Raccordo Anulare tratto Urbano della stessa A24 in coda fino alla tangenziale est incolonnamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra le uscite Casilina Laurentina in esterna code a tratti tra Prenestina e Nomentana giornata di disagi oggi per chi si sposta con i mezzi pubblici per uno sciopero ...