Totti sorprende | visita a Napoli da non credere

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’ex capitano della Roma Francescosi è concesso una breve trasferta in quel di, documentata sui social. Laè da non. Negli ultimi mesi, numerosi sono stati i VIP ad aver affollato le strade di, tra concerti, lavoro o semplice vacanza. Nei cuori del popolo partenopeo è infatti ancora vivo il ricordo dei Coldplay in concerto allo stadio Diego Armando Maradona, con annesso tributo alla città sotto forma di “Napul è” cantata in coro con i fan. Come non nominare poi le visite di due tra i più importanti attori hollywoodiani degli ultimi decenni, quali Keanu Reeves e Denzel Washington, paparazzati tra i vicoli del capoluogo campano quest’estate. E poi ancora il rapper statunitense Kodak Black, immortalato nel tentativo di creare una pizza con le proprie mani, in quel di ...