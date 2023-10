(Di venerdì 20 ottobre 2023) Lunga intervista quella rilasciata dall'ex capitano della Roma Francescoai microfoni di Marca in vista del gala per il Pachuca Football Hall of Fame. Tanti gli argomenti trattati tra cui anche ...

Lunga intervista quella rilasciata dall'ex capitano della Roma Francescoai microfoni di Marca in vista del gala per il Pachuca Football Hall of Fame. Tanti gli argomenti trattati tra cui anche com'è cambiato il calcio negli anni: " In generale il calcio mi è sempre ...

Totti: "Oggi il 10 è un numero come un altro. Modric unico". E su Mourinho... Corriere dello Sport

Totti e Ilary, oggi l'udienza decisiva sul divorzio: ecco come è andata Corriere dello Sport

Dalla Spagna l'ex capitano della Roma ha parlato anche del club giallorosso, di Mourinho, Modric, Ancelotti, dell'Arabia Saudita e dell'Italia ...L'ex campione e capitano della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della testata giornalistica Marca.